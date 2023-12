Vor Weihnachten mehren sich die Zeichen der Nächstenliebe und Unterstützung - so auch in Villach. Neben zahlreichen Vereinen und Einzelpersonen stellten sich am vergangenen Wochenende auch die Grünen in den Dienst für andere und kochten für die Klientinnen und Klienten der Westbahnhoffnung aus.