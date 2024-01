Was gibt es Schöneres, als sich in Gesellschaft Selbstgekochtes zu genießen? Das dachte sich das Team im SeneCura Pflegezentrum Vassach und kramte ein Kärntner Traditionsgericht aus dem Rezeptbuch: Käsnudeln. Zuerst bereiteten die Bewohner gemeinsam mit den Betreuerinnen Doris Hoi und Natascha Mori den Teig vor, anschließend ging es an die Herstellung der Füllung, auch die Zutaten für den Salat wurden sorgfältig verarbeitet. „Es war eine wundervolle Erfahrung, die Kasnudeln selbst zu machen. Die Freude und das Miteinander bei der Zubereitung waren einfach großartig und natürlich konnte man beim Kochen auch das eine oder andere Mal ein wenig von der Füllung naschen“, schwärmt Bewohnerin Maria Eleonore Walkensteiner. Auch Hausleiterin Bettina Kreuzer und der Pflegedienstleiter Thorsten Fercher nahmen die Einladung zum Mittagessen an.