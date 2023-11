Herr Fridolin wohnt in Grantengrau und wundert sich: Warum gibt es da so wenig Farbe im Leben? Warum lächeln die Menschen nicht? Warum ist alles trist, freudlos und grau? Und wie könnte man das ändern? „Ich hatte die Idee zu dem Kinderbuch in Corona-Zeiten. Da hatte ich auch irgendwann das Gefühl, dass die Situation die Menschen so belastet, dass sie die schönen Dinge nicht mehr sehen können“, erzählt Sarah Katholnig. „Ich glaube, Lachen ist ansteckend und wenn man sich gegenseitig positive Dinge erzählt, dann ist man auch positiver gestimmt.“ Ermutigt aus ihrem Umfeld, begann die Villacherin an ihrem ersten Kinderbuch zu schreiben – und das erfolgreich: Am 13. November wird „Herr Fridolin. Wer will denn schon glücklich sein?“ mit dem Kärntner Kinderbuchpreis ausgezeichnet.