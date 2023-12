„Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad“, diese Liedzeile kennt so gut wie jeder, denn gerade in der Weihnachtszeit wird der Song in den Radiosendern auf und ab gespielt. Aber nicht nur dort ertönt er, auch im LKH Villach ist er in den Tagen und Wochen vor dem Heiligen Abend etliche Male zu hören. Wenn Karin Nagele ihre rote Nase aufsetzt, ihre Ukulele auspackt und in ihr Alter Ego Aloisia schlüpft, ist klar: Die Rote-Nasen-Clowns sind unterwegs und schenken ein Lachen, wo es dringend benötigt wird.