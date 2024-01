Andreas Zobl gründete im August 2022 den lokalen Verein Energiegemeinschaft (EG) Villach, mit dem Ziel, den bestmöglichen Energiepreis für seine Mitglieder zu erzielen. Anfangs noch mit nur zwei Mitgliedern wurden das System und die Vorgehensweise geprüft. „Wir starteten mit einem Einspeiser (Anm: Mitglieder, die den Strom ins Netzwerk einspeisen, also den Strom liefern) und einem Bezieher. Das System funktionierte, also haben wir im Herbst 2023 die lokale Energiegemeinschaft auf eine regionale geändert“, erzählt Obmann Zobl. Am vergangenen Dienstag wurde zu einem Informationsabend in das Gasthaus Bacher in Vassach unter dem Motto „Strom vom Nachbarn“ eingeladen.