In Villach werden die öffentlichen Parkplätze an der Italiener Straße und am Draubodenweg mit PV-Paneelen überdacht. Auf dem Kärntner Landesarchiv wurde im vergangenen Herbst eine 280 Quadratmeter große PV-Anlage in Betrieb genommen. Beide Projekte erhielten Landesförderungen und doch bilden sie eine Minderheit der Kärntner Förderprojekte in Sachen erneuerbare Energie ab. Die allergrößte geförderte Mehrheit sind private PV-Anlagen auf Dächern, Balkonen, Fassaden.