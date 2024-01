Mit ihrer Ziehharmonika unterhält Lea-Sofie Sima, kurz Lea, aus Stadelbach in der Gemeinde Weißenstein ihre Zuhörer mit Musik und Gesang. Bereits jetzt, mit ihren jungen zehn Jahren, stellt sie sich gerne bei den heimischen Festen, wie der traditionellen Sonnwendfeier oder dem Dorffest, dem „Trattenfest“, sowie auch bei „Gmünd-Live“, vor die Besucher und begeistert musikalisch. So spontan und kurzentschlossen sie für Unterhaltung sorgen kann, so spontan war auch ihre Ankunft vor zehn Jahren, als ihre einzigartige Geschichte begann.