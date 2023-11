In der Vorweihnachtszeit hört und sieht man sie wieder durch die Straßen ziehen: die Krampusse. Mit faszinierenden und zugleich beängstigenden Masken aus Holz oder Leder, die oft mit Hörnern, Zähnen und wilden Fratzen verziert sind, und ihren Ruten wandern sie umher, um die bösen Kinder zu bestrafen. Doch in den letzten Jahren hat sich etwas verändert – unter den Masken sind nicht mehr nur Männer zu finden. Immer mehr Frauen mischen als furchtlose Krampussen bei den traditionellen Krampusgruppen mit und bringen frischen Wind in das alte Brauchtum. Bei den Hochegger Bergteufeln, der Krampusgruppe Monasterium Diabolus Arnoldstein sowie bei den Höhlenteufel Villach sind die Frauen ein fixer Bestandteil der Gruppe.