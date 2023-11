Seit vergangenem Freitag, 17. November, hat der Villacher Advent und mit ihm die sechs Genusshütten am Hauptplatz geöffnet. Betrieben werden die Hütten, die an urige Almen erinnern sollen, von den Hauptplatzwirten Le Bar (Dreiländereckhütte), Hotel Palais26 (Warmbad Hütte), Chickis (Hütte Gerlitzen Alpe), Anna Neumann Bar (Hütte Ossiacher See), Schumi (Hütte Naturpark Dobratsch) und dem Restaurant Goldenes Lamm (Hütte Faaker See).