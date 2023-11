Drei Jahre lang war die alte Trafik in Villach-Völkendorf geschlossen, vor einigen Monaten dann wurde die Lizenz neu vergeben – die Kleinen Zeitung berichtete. Am 2. November war es nun so weit, der neue Trafikant, der 43-jährige Klagenfurter Philipp Kukowitsch eröffnete das neue Tabakfachgeschäft in der Othmar-Crusiz-Straße.