Vor drei Jahren wurde die alte Trafik in Villach-Völkendorf wegen eines Todesfalls geschlossen. Seither stand das Gebäude leer und Bewohner mussten in die Trafik Thaler in der Völkendorfer Straße ausweichen. Wie nun bekannt wurde, hat das lange Warten wohl ein Ende. Die Trafiklizenz wurde nämlich neu vergeben- das bestätigt die Monopolverwaltung (MVG) auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Am 2. November wird die neue Trafik eröffnen - allerdings an einem anderen Standort unweit der alten Trafik in der Othmar-Crusiz-Strasse. Der neue Betreiber ist ein Klagenfurter und wird das moderne Geschäft mit zwei Mitarbeitern führen.