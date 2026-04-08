Bis dass der Tod uns scheidet – dies versprechen einander die Brautpaare, wenn sie vor den Traualtar treten. Dass es in vielen Fällen nicht der Fall ist, das beweist eine aktuelle Auswertung der Bezirksgerichte St. Veit und Feldkirchen. 21 Ehen wurden am Bezirksgericht der Herzogstadt im Vorjahr geschieden, 16 waren es in der Tiebelstadt.

Damit ist die absolute Anzahl der Scheidungen von 2024 auf 2025 in beiden Bezirken gesunken. In Feldkirchen von 64 auf 63 und in St. Veit sogar von 109 auf 98 Fälle. In Feldkirchen gliedert sich die Zahl im Vorjahr in Scheidungen (16), Scheidung im Einvernehmen (46) und Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft im Einvernehmen (1). In St. Veit gab es 21 Scheidungen und 77 Scheidungen im Einvernehmen.