Auf eine stimmungsvolle Adventzeit darf man sich dieses Jahr vom 29. November bis 24. Dezember in St. Veit freuen. „Lust auf Weihnacht“ bietet neben den Programmpunkten am Weihnachtsmarkt ein Unterhaltungsprogramm. Kinderlesungen, das Christkindlpostamt, Eislaufplatz, Weihnachtskabarett, Laternenwanderungen, Konzerte, Benefizveranstaltungen, Familienyoga und vieles mehr umrahmen die leuchtende Zeit.

Am 29. November eröffnet der Weihnachtsmarkt der Besucher ab 15 Uhr willkommen heißt. Abgerundet wird die Eröffnung mit einem festlichen Programm. Musikalisch umrahmt wird der Abend ab 17 Uhr von der Liveband „Die Tiger“. Handwerksliebhaber können sich auf eine Kunstschmiedeschau freuen, bei der die alte Kunst des Schmiedens hautnah erlebbar wird. Die Stelzengeherin Marlen sorgt mit einer Performance als Engel mit leuchtenden Flügeln für begeisternde Momente.

Livemusik gibt es jeden Freitag und Samstag um 16.30 Uhr auf der Weihnachtsmarktbühne. Die Sonntage stehen ganz im Zeichen der Familie, denn an diesen Tagen gibt es ab 16 Uhr Unterhaltung für die jungen Gäste. Ein Novum sind die Adventkranzsegnung am Samstag, den 30. November, um 16 Uhr sowie der „Weihnachts-Frühschoppen“ mit den Wendl-Buam am Samstag, den 7. Dezember, um 11 Uhr. Auch an den anderen Wochentagen gibt es wieder das Karussell der Familie Pötscher am Hauptplatz.

In den Christmas-Loungen können Gäste die Gemütlichkeit der Vorweihnachtszeit beim Glühweintrinken genießen. Die Café-Konditorei Holzmann, die Fleischerei Konrad Pfandl, Giorgi`s Pub, die Trachtenkapelle St. Donat/Glandorf, die Faschingsgilde, der Fußball-Golf-Club und der „Round Table 23 St. Veit“ sorgen für das leibliche Wohl.

Weiters gibt es in diesem Jahr erstmals einen Facebook-Adventkalender mit 24 Preisen der Innenstadtbetriebe. Der Adventkalender startet am Sonntag, den 1. Dezember. Es warten 24 wundervolle Weihnachtstürchen, gefüllt mit großartigen Gewinnen der St. Veiter Innenstadtbetriebe auf der Facebook-Seite der Stadt St. Veit. Mitmachen und gewinnen!

Großes Highlight auch in diesem Jahr der Bartlumzug am 5. Dezember