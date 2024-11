Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger. Aber bevor man sich auf eine besinnliche Adventzeit einstimmen kann, wird es noch einmal ordentlich laut – und zwar bei den zahlreichen Perchten- und Krampusläufen, die in den nächsten Wochen der Region das Fürchten lehren. Ein Überblick über die schaurigen Spektakel.

Zweinitz

Die Premiere feiern die Perchten bereits am Freitag, 15. November, in Zweinitz. Schaurig wird es ab 18 Uhr am Dorfplatz in Zweinitz, „durt, wo da Bartl den Most holt!“ Für Gänsehaut sorgen bei „Perchten und Punsch“ die Teiflbruat Treibach, die Glanteufel, die Ebersteiner Schlossteufel und die Perchtengruppe Klein St. Veit.

Althofen

Weiter geht es am Samstag, 16. November, um 18 Uhr in Althofen. Dann laden die Althofner Altstadtteufel zum Krampuslauf in die Stadt ein. 50 Gruppen mit rund 1000 Teilnehmern aus Österreich, Deutschland und Italien verwandeln die Innenstadt in eine schaurige Bühne. Wer davon nicht genug hat, der ist bei der Krampus-Aftershow-Party im Kulturhaus richtig.

Ossiach

Eine Höllennacht steht den Besuchern in Ossiach bevor – und zwar am 14. Dezember. An diesem Tag verwandelt sich, ab 18 Uhr, der Platz rund um das Gemeindeamt in einen Hexenkessel. Im Anschluss an die „4. Ossiacher Höllennacht“ findet die Aftershow-Party mit DJ MAXX statt. Die Veranstalter, die „Patres Infernum“ haben aber nicht nur eine schaurige, sondern auch eine soziale Ader: Im Rahmen des Laufes findet nämlich eine Spendenaktion zugunsten der Kinderkrebshilfe statt.

Brückl

Mehr als 500 Perchten und Krampusse aus ganz Österreich geben sich am 23. November in Brückl ein Stelldichein. Das Spektakel beginnt um 19 Uhr, die Route führt von der 10.-Oktober-Straße auf den Marktplatz.

Kappel am Krappfeld

Gleich zwei Mal wird es am Rambschißlhof von Hannes Löschenkohl schaurig. Im Rahmen des Adventmarktes am Hof in Kappel machen die teuflischen Gesellen nämlich mehrmals ihre Aufwartung. Am Samstag, 30. November, sorgt die Krappfelder Brauchtumsgruppe ab 17.30 Uhr für Gänsehaut, am Sonntag, 1. Dezember, steht ab 13 Uhr ein Perchtenlauf der Micheldorfer Perchten, der Olsa Bochteifl und der Guttaringer Hochofenteufel auf dem Programm.

Liebenfels

Dass der Nikolaus Anfang Dezember die Kinder beschenkt, ist nicht ungewöhnlich. Dass er aber mit Hubschrauber und Fallschirm anreist, dagegen schon. Das passiert nämlich am 1. Dezember ab 14 Uhr am Sportplatz in Liebenfels. Bevor es aber so weit ist, lädt die Perchtengruppe Liebenfels zum Krampusumzug.

Weitensfeld

Die Pfarre und die Weitensfelder Wirtschaft laden am 30. November zum „Advent im Ort“ ein – und können dazu nicht nur viele Gäste, sondern auch Nikolaus und Krampus begrüßen. Der Nikolaus macht den Kindern an diesem Tag um 17.30 Uhr seine Aufwartung, das Krampustreiben mit den Muraunberger Bartln und der Perchtengruppe Mephisto Villach beginnt um 20 Uhr.

Kraig

Hoch vom Himmel kommt der Nikolaus auch eine Woche später, am 8. Dezember, angereist, wenn das Nikolospringen der Kraiger Perchten auf dem Programm steht. Der Familiennachmittag beginnt um 13 Uhr, der Nikolaus landet auf dem Sportplatz in Kraig.

Glanegg

Nicht nur besinnlich, sondern auch ein bisschen schaurig wird es Ende November beim „Advent in Glanegg“. Neben einer Adventkranzsegnung und einer Kinderzaubershow stehen am Samstag, 30. November, nämlich auch die Besuche von Nikolaus (19 Uhr) und der Krampusse (20.30 Uhr) auf dem Programm.

St. Veit

Einer der Höhepunkte der schaurigen Zeit ist der große Bartlumzug am 5. Dezember in St. Veit. Auch heuer verwandeln die rund 500 Teilnehmer aus 25 Gruppen den Herzogstädter Hauptplatz in einen Hexenkessel. Die Bartl nehmen heuer eine neue Route, der Umzug startet am Oktoberplatz und führt über die Ossiacher Straße und den Herzog Bernhard Platz auf den Hauptplatz. Start des Spektakels ist um 19 Uhr.

Feldkirchen

Einen weiteren schaurigen Höhepunkt bietet die Tiebelstadt, dort findet am Samstag, 7. Dezember, der traditionelle Krampuslauf statt. Der Lauf beginnt um 17 Uhr und startet am Parkplatz in der Oberen Tiebelgasse. Er führt über die Pilgramstraße, die Klagenfurter Straße, die 10.-Oktober-Straße und die Kirchgasse und mündet in den Hauptplatz.

Guttaring

Wo sonst Fußball gespielt wird, wird es am 7. Dezember schaurig – und zwar am Sportplatz in Guttaring, wenn die Guttaringer Hochofenteufel zum Krampuskränzchen laden. Der Perchtenlauf beginnt um 19 Uhr, das Kränzchen findet anschließend im beheizten Festzelt statt.

Gurk

Ebenfalls am Samstag, 7. Dezember, findet am Sportplatz in Gurk ein Krampuskränzchen statt. Der Umzug, organisiert von den Gurker Domteufeln, startet um 19 Uhr bei der Kulturstätte Gurk, anschließend laden die Domteufel zum Kränzchen am Sportplatz.

Albeck

Nicht zum klassischen Perchten-, sondern zu einem Raunachtslauf laden die Ruinenteufel Albeck. Das Treiben beginnt am 28. Dezember um 19 Uhr beim Parkplatz der Talstation des Zirbenliftes auf der Hochrindl.

Steindorf

Ein „wildes Dorftreiben“ steht am 22. November in Steindorf auf dem Programm. Dieses beginnt ab 18.30 Uhr und führt vom Kirchweg über die See- und die Dorfstraße bis zum Piller-Saal. Dort werden die Zuschauer auch verköstigt.

Friesach

„Fußball und Brauchtum“ stehen am 23. November ab 18 Uhr im Olsastadion in Friesach auf dem Programm. Zehn Gruppen nehmen am Spektakel teil, mit dabei sind auch die Sauzipf-Teifl Zeltschach, die heuer das Zehn-Jahr-Jubiläum feiern. Im Anschluss lädt der Friesacher AC zur Perchten-Party in die FAC-Kabine.

„Schaurige“ Adventmärkte

Nicht immer gibt es eigene Läufe oder Kränzchen, vielerorts machen die Krampusse im Rahmen von Advent- und Weihnachtsmärkten ihre Aufwartung. Schaurig wird es unter anderem am 22. November beim Hirter Adventmarkt, wenn um 18 Uhr die Sauzipf-Teifl Zeltschach für Gänsehaut sorgen. Die Guttaringer Hochofenteufel schauen am 30. November um 17 Uhr beim Guttaringer Adventmarkt vorbei, die Brückler Bergteufel am 30. November um 14 Uhr am Christkindlmarkt in Launsdorf. Und in Knappenberg wagt sich der Nikolaus in den Stollen, wenn die Veranstalter am 8. Dezember ab 13.30 Uhr zum „Adventzauber im Bergwerk“ laden.