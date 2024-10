Kulinarische Attraktion am St. Veiter Wiesenmarkt: Der Kadöllawirt ist bekannt für seine goldbraunen Backhendln. Kleine-Redakteur Andreas Hoi wagte den Selbsttest.

Der Kadöllawirt ist eine wahre Institution am St. Veiter Wiesenmarkt. Seit 14 Jahren finden unzählige Besucherinnen und Besucher den Weg in die Hütte von „Kadöllawirtin“ Sabrina Pappler. Sie hat den Betrieb 2019, nach dem Tod ihres Vaters Hubert Haberl, übernommen. Haberl hat sich über die wenigen Jahre bereits einen Legendenstatus auf der Wiesn aufgebaut. „2018 war der Todesfall, das Jahr haben wir ausgelassen. Man wurde natürlich etwas ins kalte Wasser geworfen, aber ich bin ja mit dem Geschäft aufgewachsen und habe über die Jahre auch einiges mitbekommen“, erzählt sie über den Übergang. Bekannt ist man in der Kulinarik-Szene auf dem Wiesenmarkt vor allem für eines: das goldbraune Backhendl. Grund genug für Kleine Zeitung-Redakteur Andreas Hoi, dem Geheimnis der Köstlichkeit auf die Spur zu gehen und sich als Backhendl-Wirt zu versuchen.