Die hiesigen Landjugenden wissen, wie man Feste feiert – vor allem Jubiläumsfeste. Ein solches steht in der Gemeinde Frauenstein kurz bevor, wenn die dortige Landjugend am Wochenende zum 55-Jahr-Jubiläum lädt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. „Wir haben am Dienstag mit dem Aufbau begonnen, damit sind wir dann die ganze Woche beschäftigt, bis es am Freitag endlich losgeht“, freut sich Mädelleiterin Laura Meierhofer gemeinsam mit den 40 aktiven Mitgliedern.

Freuen können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein umfangreiches Programm. „Es wird eine spezielle Theke geben, wo wir unter anderem – passend zum bald stattfindenden Wiesenmarkt – Sturm ausschenken.“ Für die „jüngeren und motivierten Leute“ gibt es eine Disco. Die musikalische Umrahmung wird am Freitagabend von den „Himmelbergern“ gestaltet. Auf einem Landjugendfest darf natürlich auch eines nicht fehlen: Auftänze von Gastgruppen. „Wir dürfen die Landjugenden aus Himmelberg und Diex bei uns begrüßen“, betont die Mädelleiterin, die diese Funktion seit 2021 ausübt. Eine kreativ inszenierte Mitternachtseinlage ist ebenfalls Teil des Abends.

Samstag ist „Ruhetag“

Weiter geht es dann allerdings nicht bereits am Samstag, sondern erst am Sonntag mit einem zünftigen Frühschoppen. Meierhofer: „Die Idee dahinter ist, dass wir dann einen Tag Zeit haben, um zusammenzuräumen, umzubauen und zu dekorieren.“ Außerdem tue der „freie“ Samstag auch den Mitgliedern gut, die dadurch ausgeruhter sind.

Die Jubiläumsparty beginnt am Freitag, 20. September, um 19.30 Uhr am Sportplatz Obermühlbach. Im Vorverkauf kostet eine Karte sieben Euro, an der Abendkasse bezahlt man zehn Euro. Am Sonntag, 22. September, startet man um 10 Uhr mit einer Feldmesse, bei der auch der Singkreis Frauenstein mitwirkt. Um 11 Uhr eröffnet ein Bieranstich den Frühschoppen. Für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgen in weiterer Folge die Glantaler Blasmusik sowie die Ebersteiner Kirchtagsmusi.