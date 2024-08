Seit 1999 ist Dechant Rudolf Pacher beliebter Stadtpfarrer von St. Veit. Altersbedingt wuchs in ihm allerdings der Wunsch, künftig einen kleineren Aufgabenbereich zu übernehmen, daher wechselt er mit Sonntag, 1. September, nach Weißenstein. Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) nutzte Anlass und Rahmen, um den Priester nach seinem Abschlussgottesdienst am 25. August mit dem Ehrenzeichen der Herzogstadt auszuzeichnen. Dieser Schritt wurde vom Stadtrat einstimmig beschlossen.

In seiner Laudatio sprach der Stadtchef über Pachers „aufopferungsvolle, seelsorgerische Tätigkeit“, aber auch über dessen Qualitäten als Manager, Kommunikator und Werbeträger in Sachen Religion und Kirche. „Eine Gemeinde zusammenzuhalten und für ein lebendiges Gemeindeleben Sorge zu tragen, verlangt großen Einsatz. Die Zusammenarbeit zwischen Pfarre und Kommune war stets von großer Harmonie geprägt. Pfarrer Rudolf Pacher verstand es, Brücken zu bauen und Menschen zusammenzubringen“, schwärmt Kulmer vom scheidenden Stadtpfarrer.

Wegbegleiter für St. Veiterinnen und St. Veiter

Weiters hob das Stadtoberhaupt die sozialen Projekte Pachers sowie die beliebte, große Speisensegnung zu Ostern am Hauptplatz hervor. Kulmer erinnerte dabei auch an viele Hochzeiten und einfühlsame Predigten, die „erst mit Pachers Humor zu dem wurden, was sie waren. Er war nicht nur ein Pfarrer, der Sakramente und Hinterbliebenen Trost spendete, sondern auch ein wahrer Freund und Wegbegleiter für viele St. Veiter Familien.“ Im weltlichen Leben konnte sich Dechant Pacher als „begnadeter Reiseleiter“ und „begeisterter Sänger“ einen großen Namen machen.

Pachers Nachfolger, Jinu Joseph Mangalath, feiert seinen Begrüßungsgottesdienst am Sonntag, 1. September.