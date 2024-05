Pfarrerwechsel in der Gemeinde Weißenstein im Bezirk Villach-Land. Nach 15 Jahren in der Pfarre wird sich Helmuth Gfrerer im August in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Der 76-Jährige ist aktuell für die Pfarren Weissenstein, Fresach und Kellerberg verantwortlich und blickt auf ein erfülltes Leben als Pfarrer zurück.