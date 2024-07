Die Billa-Filiale in der St. Veiter Bahnhofstraße war zuletzt immer wieder Thema in der Herzogstadt. Was passiert zurzeit mit dem Geschäft? Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten einige Geschäfte in St. Veit einen Schlussstrich gezogen haben, gibt es natürlich gewisse Sorgen.

Aber man kann beruhigen, REWE hat den Standort nicht geschlossen. „Wir arbeiten laufend an der Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Filialnetzes, um unseren Kund:innen ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten zu können“, heißt es vonseiten der REWE Group. „Aus diesem Grund ist die Billa-Filiale in der Bahnhofstraße 43 seit 17. Juli 2024 geschlossen und wird auf den neuesten technischen Stand gebracht.“

Neben der regulären Regalierung sollen die Kühlmöbel erneuert und den Nachhaltigkeitsstandards von Billa angepasst werden. „Hierfür wird ein Austausch der Kältetechnik vorgenommen und auf natürliche Kühlmittel umgestellt. Ebenso werden die alten Kühlmöbel durch energieeffizientere Geräte mit Türen ersetzt.“ Künftig soll der Markt auch mit LED-Technologie beleuchtet werden. Die Wiedereröffnung der Filiale ist für den 4. September anberaumt.

Hauptplatz-Billa weiter in der Schwebe

Was mit der Billa-Filiale am Hauptplatz passiert, ist allerdings weiterhin offen. Bis zum heutigen Zeitpunkt sei noch keine Entscheidung gefallen, es sollen weitere Gespräche mit der Stadtgemeinde stattfinden. Fest stehe nur, dass es zu keinerlei Kündigungen kommen werde.