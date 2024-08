Michael Rabitsch ist Bezirkswasserdienstbeauftragter in Sankt Veit an der Glan und Gruppenkommandant der FF-Thalsdorf. Mit sieben Jahren ist er der Feuerwehr beigetreten, dass er den Fußstapfen von Vater Gerhard (67) und Bruder Johannes (42) einmal folgen wird, war ihm schon früh klar: „Für mich stand immer fest, dass ich einmal zur Feuerwehr gehen werde. Nicht dabei zu sein, war keine Option. Es ist wichtig, dass es Leute gibt, die Hilfsbereitschaft zeigen und sich gegenseitig unterstützen. Genau das macht ja auch so Spaß daran“, erklärt Rabitsch.

Die Leitstelle in Thalsdorf zählt etwa 45 Kameradinnen und Kameraden, einige davon kennt Rabitsch bereits aus seiner Zeit bei der Jugendfeuerwehr.

Taucheinsätze am Längsee

Im Jahr 2011 entschied sich der 38-Jährige dazu, eine Tauchausbildung zu machen. Der Wassersport habe ihn schon früh begeistert, wie er selbst erklärt: „Schon als Kind war ich ein guter Schwimmer, so wie mein Vater. Er wollte eigentlich immer zu den Tauchern gehen, konnte es aber aufgrund seines Alters leider nicht mehr. Ich hingegen bin seit fast zehn Jahren Einsatztaucher, mittlerweile gefällt es mir das auch besser als die Brandeinsätze.“

Die meisten seiner Einsätze absolviert er am Längsee, im Jahr kommt es im gesamten Bezirk zu etwa drei bis vier Rettungseinsätzen. Zusätzlich zu seinem Ehrenamt ist der Familienvater auch als Tauchlehrer aktiv. Hauptberuflich arbeitet er als Produktionsleiter für die Treibacher Industrie AG, seit zwei Jahren ist er bei der Betriebsfeuerwehr.

Michael Rabitsch bei einem Taucheinsatz © kk/Privat

Nachwuchs fördern und erhalten

Seit 2015 ist Rabitsch Jugendfeuerwasserdienstgruppenkommandant, bis zu 50 Übungen absolviert er jährlich mit dem jungen Nachwuchs. Auch seinen Sohn Alexander, er kam letztes Jahr zur Welt, möchte er später zur Feuerwehr schicken: „Das Ehrenamt liegt einfach in der Familie, ich denke nicht, dass es sich bei meinem Sohn hier ändern wird.“ Von seiner Frau Kerstin wird der Gruppenkommandant stets tatkräftig unterstützt, seit drei Jahren sind die beiden verheiratet. Ist er mal nicht für die Feuerwehr im Einsatz, so fährt der Familienvater gerne auf Urlaub, am liebsten ist es ihm am Wasser.