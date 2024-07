Am Samstag in dieser Woche findet die Europameisterschaft im Springreiten in Kronenberg in den Niederlanden statt. Auch Österreich wird bei dem Turnier wieder vertreten sein, unter anderem durch Hannah Eggerer. Die Klagenfurtertin reitet für den St. Veiter Reitverein Ranftlhof. Eggerer hat bereits früh in ihrer Kindheit mit dem Reiten begonnen, dass sie es einmal bis zur Europameisterschaft schaffen wird, war für sie aber eine große Überraschung: „Die Euro war eigentlich nie so wirklich ein Thema bei mir. Erst beim CSIO-Nachwuchsturnier in Linz im Mai kam der Gedanke auf. Als mich der Nationalteamtrainer Ulrich Kirchhoff dann ins Team geholt hat, konnte ich natürlich nicht nein sagen“, erklärt Eggerer. Um sich für die kommende Woche gut vorzubereiten, trainiert die Klagenfurterin mit ihrem Oldenburger „Montevideo 7“ mehrere Stunden täglich, wobei sie auch großen Wert auf Pausen legt: „Das Training ist nicht nur für mich, sondern auch für mein Pferd sehr anstrengend. Mir ist wichtig, dass wir auch entspannte Einheiten einlegen und auch einfach mal in der Natur ausreiten, damit wir beide einen freien Kopf bekommen können“, erklärt die Reiterin.