14 Schülerinnen der dritten und vierten Klasse der Volksschule Hörzendorf hatten im Juni im Rahmen des Girls‘ Day 2024 die Gelegenheit, mit dem Forschungszentrum für Holz „Wood K plus“, dem Mädchenzentrum des Landes Kärnten, „EqualiZ“ und Fundermax in die Welt der technischen Berufe hineinzuschnuppern – beim Arbeiten mit Holz, beim Spielen mit einem Roboterbaukasten sowie bei Laborexperimenten.

Mit Spaß durch die Stationen

Die Mädchen konnten an einer der drei Stationen, die sie besucht haben, aus nachhaltigen Biofaserplatten von Fundermax einen Leuchtturm zusammenbauen und in weiterer Folge zum Leuchten bringen. An einer anderen Station fanden sie das Robowunderkind vor, das ihnen half, auf spielerische Weise Programmieren zu lernen. Der programmierbare Roboterbaukasten soll bei den Kindern logisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten sowie Kreativität fördern.

An der dritten Station wurden sogar chemische Experimente durchgeführt: Die Besucherinnen konnten „Elefantenzahnpasta“ herstellen und haben mit eigenen Augen erlebt, wie und warum sich Stoffe durch chemische Reaktionen blitzschnell ausdehnen.