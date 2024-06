Am Freitag beginnt nicht nur die Europameisterschaft, sondern auch der dritte Hinti Cup in Sirnitz. Das Fußballturnier von Ex-Nationalspieler Martin Hinteregger hat sich mittlerweile zum jährlichen Fixtermin für Fußballbegeisterte aus der Region und darüber hinaus gemausert. Heuer haben sich die Verantwortlichen etwas Neues einfallen lassen: „Es gibt eine 5x5-Meter große Fußballdartscheibe. Wir wollen uns ja immer weiterentwickeln, und ich glaube, das wird sehr lustig“, freut sich Martin Hinteregger.

Für uns ist es ein Anlass dazu, den ehemaligen Fußballprofi zum Duell herauszufordern. Wir wollen eine Revanche, denn zur Erinnerung: Im Vorjahr besiegte Hinteregger mich beim Fußballgolf mit nur einem Schuss Differenz. „Vielleicht hast du beim Fußballdart mehr Glück“, sagt er, während er die Bälle auflegt. Es sind leichte, schaumstoffartige Bälle. Diese gilt es aus zwölf Metern Entfernung auf die Dartscheibe zu schießen. Darauf bleiben die Klettfußbälle haften und die Punkte können gezählt werden.

„Wir spielen drei Runden zu je drei Schüssen“, legt Hinteregger die Regeln fest. Fokussiert blicke ich auf den Ball und atme tief durch. „Ich muss gut vorlegen“, denke ich mir. Anlauf und Schuss – der landet auf der Triple 17. Eine Kampfansage.

Reicht das, um den Gegner zu destabilisieren? Wohl kaum. Als Profisportler stand Martin Hinteregger schon vor Tausenden Menschen auf dem Elferpunkt, mentale Stärke war Teil seines Jobs. Diese ist auch jetzt gefragt. Hinteregger visiert die Scheibe an, und trifft die Doppel 18. „Das wird spannend“, sagt der Fußballer.

Beim Fußballdart ist Treffsicherheit und Konzentration gefragt © Gert Köstinger

Mein zweiter Schuss streift die Triple elf. Hinteregger schießt zwischen die 20 und die Eins. Wir blicken beide zu unserem Schiedsrichter Marco Huber. Er trägt unsere Punkte mit seinem Handy in die Liste auf der Website der SGA Sirnitz ein. „Die Teilnehmenden des Dartturniers können dort den aktuellen Stand mitverfolgen. Es gibt tolle Sachpreise zu gewinnen.“

Hinteregger legt beim Fußballdart vor

Meinen Schuss wertet er als elf, für Hinti gibt es 20 Punkte. Das nennt man im Fußball „Heimvorteil“. Der letzte Versuch muss sitzen, sage ich mir und ziele in die Mitte. Ganz knapp geht er am grünen Ring vorbei und bleibt auf der 16 kleben. Mit Spannung beobachte ich meinen Gegner. Auch er zielt in die Mitte und hat mehr Glück: Hinteregger trifft den grünen Kreis. Damit muss ich mich in der ersten Runde mit 78:81 knapp geschlagen geben.

Der Spielstand nach der ersten Spielrunde, ein enges Match © Gert Köstinger

„Schlecht gespielt“

Die zweite Runde verläuft weniger gut. Ich treffe die 13 und die Sieben, während Martin Hinteregger die Eins, die 20 und die 16 trifft. Bitter für mich: Einer meiner Bälle geht direkt auf den Ball meines Gegners und prallt deshalb ab. „Wenn er nicht kleben bleibt, sind es null Punkte“, stellt der Schiedsrichter klar.

„Wir haben beide schlecht gespielt“, resümiert Hinteregger die zweite Partie: „Das können die Gäste beim Hinti Cup sicher besser.“

Ergebnis Spiel zwei © Gert Köstinger

Mit einem langen Kescher fischen wir die Bälle wieder von der Dartscheibe und legen sie für die dritte und letzte Runde auf. Die Anspannung steigt. Wenn ich noch gewinnen will, muss ich alles geben. Mit Anlauf kicke ich den Ball voll in die Mitte. Er berührt den grünen Außenkreis. Ich juble laut – aus taktischen Gründen. Vielleicht kann ich ihn so verunsichern?

Spannung bis zum Schluss

Hinteregger schießt wieder zwischen die 20 und die Eins. Gut, sagen wir, es sind 20 Punkte. Meiner geht zwischen die 13 und die Neun. „Eindeutig mehr auf der 13“, versuche ich die Gunst in meine Richtung zu lenken. Der ehemalige Nationalspieler lacht. Aber die Taktik geht auf: Er schießt zu fest auf die Scheibe, und der Ball prallt ab. Jetzt heißt es, das Momentum zu nutzen. Fokussiert laufe ich an und schlage mit dem Fuß gegen den Ball.

Ein gewaltvoller Schuss zum Abschluss © Gert Köstinger

Er fliegt durch die Luft und zack, Volltreffer! Genau in die Mitte, aber mehr am Außenkreis. Weitere 25 Punkte auf mein Konto. „Jawohl!“

Ex-Nationalspieler geschlagen

Noch ist es aber nicht vorbei. Mein Gegenspieler hat noch einen Schuss. Nervös beobachte ich den ehemaligen Eintracht-Frankfurt-Profi. Doch sein Ball landet auf der 13 und damit ist es geschehen: Ich habe Martin Hinteregger besiegt, die Revanche ist geglückt. Mit dem letzten Spiel konnte ich das Ergebnis drehen. „Gratuliere“, freut sich der Fußballer mit mir.

Der letzte Ball sitzt, Redakteurin Felizitas Steiner konnte das Match mit dem finalen Schuss drehen © Gert Köstinger

Und so geht ein lustiges Duell zu Ende. Wer sich ebenfalls im Fußballdart messen möchte, hat die Möglichkeit am Freitag, am Samstag und am Sonntag am Sportplatz in Sirnitz. Die große Dartscheibe wird bei Schönwetter aufgebaut. „Wenn es nass ist, bleiben die Bälle nicht kleben“, erklärt Hinteregger. Fünf Schüsse darf man tätigen, den Siegerinnen und Siegern winkt ein kleiner Sachpreis.