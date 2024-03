Ihren Schulskikurs verbrachten 58 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Althofen von 4. bis 8. März in einer Unterkunft in Heiligenblut. Einige Schüler mussten den Skikurs vorzeitig abbrechen, denn sie litten, wie berichtet, an starken Durchfällen, Erbrechen und Fieber. Auch viele jener Kinder, die am Abreisetag Freitag heimfuhren, hatten danach zu Hause dieselben Symptome. So waren am Mittwoch der folgenden Woche 25 Kinder der Schulstufe nicht im Unterricht, sondern mit denselben Symptomen daheim.