Erst vor Kurzem warnte eine Kärntner Ärztin vor der unsichtbaren Gefahr durch Salmonellen, die vor allem im Sommer von vielen Menschen unterschätzt würde. Jetzt gab die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit bekannt, dass sich 28 Menschen in ganz Österreich mit Salmonellen infiziert hatten – vermutlich durch aus Polen importiertes vergammeltes Hühnerfleisch, das in Kebabspießen verarbeitet war. Besonders tragisch: Ein 63-jähriger Kärntner starb an der schweren Infektion. Das Land Kärnten klärt nun auf, wo die größte Salmonellen-Gefahr lauert und wie man sich am besten schützt.