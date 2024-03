Derzeit unbekannte Täter drangen am Wochenende in ein Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit an der Glan ein. Die Täter dürften dabei eine vor Ort, hinter dem Haus befindliche Leiter, verwendet haben, damit sie ein Fenster in fünf Metern Höhe einschlagen können.

Dort stiegen sie ins Innere des Hauses, durchsuchten die Wohnräumlichkeiten, Kästen, Läden und Schränke und stahlen daraus Goldschmuck und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Beute wurde vermutlich mit einem ebenfalls vor Ort entwendeten Rucksack abtransportiert. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.