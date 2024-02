In der Zeit zwischen Samstag und Montag brachen bisher unbekannte Täter in St. Jakob im Defreggen in das Gebäude eines Recyclinghofes ein. Sie durchsuchten mehrere Räume. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ersucht, etwaige verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol (Tel. 059133-7234) zu melden.