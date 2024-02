Vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, ordnete der russische Präsident Wladimir Putin die großangelegte Invasion der russischen Armee in die Ukraine an. Für viele ukrainische Menschen und Familien bedeutete dies das Ende des Lebens, wie sie es kennen. Laut Statista haben seitdem rund 28,5 Millionen Menschen ihre Heimat zurückgelassen und sind geflohen. Einige fanden ihren Weg auch nach Mittelkärnten, darunter Yuliia Kriukova, Ihor Yurko und Olga Solovey. Sie berichten der Kleinen Zeitung ihr Schicksal und erzählen, wie es ihnen in den vergangenen zwei Jahren in Österreich ergangen ist.