Bereits seit seiner Kindheit ist der Bärnbacher Renaldo Badelka (66) ein Eisenbahnfan. Der Weststeirer, der in der Region auch als bildender Künstler bekannt ist, wuchs nahe dem örtlichen Kohlerevier, dem Tagebau Oberdorf auf. „Schon mit sechs oder sieben Jahren habe ich beschlossen zur Eisenbahn zu gehen. In der Zeit bin ich regelmäßig nach der Schule mit der Dampflok mitgefahren“, erinnert er sich. Sein beruflicher Werdegang war damit wohl vorgezeichnet: Badelka absolvierte bei den ÖBB eine Lehre als Maschinenschlosser und begann in der Werkstatt zu arbeiten. „1988 habe ich mit der HTL begonnen und bin in die Triebfahrzeugtechnik gewechselt.“ Zuletzt leitete er die Anlagentechnik am ÖBB-Stützpunkte Graz mit den Außenstellen Selzthal, Knittelfeld, Bruck und Fehring.

Der Eisenbahn ist Badelka aber auch privat eng verbunden, vor allem historische Schienenfahrzeuge haben es ihm angetan. Er besucht internationale Dampfloktreffen der Eisenbahnfreunde am ehemaligen Dampflokstützpunkt nahe dem Hauptbahnhof in Dresden, auch mit der Österreichischen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (ÖGEG) ist er im Austausch. „Ich bin ein Nostalgiker“, lacht Badelka. Das schlägt sich auch auf seinem Dachboden nieder, wo er in den vergangenen elf Jahren eine Modelleisenbahnlandschaft errichtet hat.

Die Anlage ist bereits digitalisiert, im kommenden Jahr soll sie auf Computersteuerung umgebaut werden © KLZ / Rainer Brinskelle

Auf rund 300 Metern Gleisen auf drei Ebenen verkehren rund 50 Lokomotiven und Triebwagen – von der historischen Dampflok bis zum legendären Roten Blitz – in der Spurweite H0. Auf der rund 40 Quadratmeter großen Anlage werden 150 bis 200 Personen- und Güterwaggons über die Schienen gezogen. Die sind standesgemäß auf echtem Gleisschotter im richtigen Maßstab gebettet und mit Rostfarbe bestrichen. Einige Abstellgleise werden sogar schon von Miniatur-Unkraut und -Sträuchern überwuchert.

Der Gebäude- und Landschaftsbau im Modellformat ist die große Leidenschaft Badelkas. So hat er das ehemalige Brechergebäude der Zentralsortierung des Tagebaus in Bärnbach inklusive Innenleben sowie Waschanlage und Kohlebunker nachgebaut. „Drei Monate Arbeit waren das.“ Am meisten Arbeit hat er in das Drachengebirge gesteckt, auch ein Stausee und viele selbst kreierte Bäume befinden sich auf seiner Anlage. Im Hintergrund ist auch das Schloss Greißenegg zu sehen. „Das Bild hat meine Frau gemalt.“ Auf seiner Anlage fahren auch deutsche Züge. „Damit ich dazu überhaupt die Berechtigung habe, gibt es natürlich so wie in echt einen Deutsch-Österreichischen Grenzbahnhof“, schildert der Weststeirer lachend.

Aufgrund seiner beruflichen Karriere ist es Badelka ein besonderes Anliegen, dass die Modellanlage wie ein echter Eisenbahnbetrieb funktioniert. Sämtliche Signale sind angeschlossen und funktionstüchtig. Und die historischen Lokomotiven spucken sogar Dampfwolken aus. Mit einer Spritze werden die Schornsteine der Dampflokomotiven mit Öl geimpft, ein glühender Draht sorgt während der Fahrt für den gewünschten Effekt.

Das Brechergebäude hat Badelka in Eigenregie gebautr © KLZ / Rainer Brinskelle

Hin und wieder kommt es auch vor, dass eine Garnitur entgleist, etwa wenn eine Weiche falsch gestellt ist. Damit das nicht mehr passiert, steht im kommenden Jahr das nächste Projekt an: Die Anlage, die bereits digitalisiert ist, soll komplett auf Computersteuerung umgebaut werden. „Dann brauche ich die rund 100 Weichen nicht mehr manuell zu stellen, sondern gebe einfach die Fahrtroute ein, den Rest erledigt der Computer.“

Jetzt folgt aber erst einmal die Sommerpause. „Am Ende des Frühlings wird die Anlage eingemottet und im Spätherbst beginnt dann wieder die Modelleisenbahnsaison. In der wärmeren Zeit verbringe ich meine Zeit lieber auf dem Motorrad.“