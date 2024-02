In dieser oder in der kommenden Woche würde eine Pensionistin aus Althofen eine Herzultraschall-Untersuchung zur Überprüfung ihrer OP-Tauglichkeit benötigen, sowie eine EKG-Untersuchung. Denn für Anfang März ist die Operation angesetzt. „Aber ich bekomme keinen Termin“, sagt sie. Der Anruf in einer Facharztordination für Innere Medizin in Althofen war schon einmal nicht erfolgreich. „Mir wurde gesagt, sie sind bis Ende März terminlich voll“, sagt die 72-Jährige. „Aber so lange kann ich nicht warten.“