Ärztekammer Kärnten (ÄK) und Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verhandeln über eine Anpassung der Honorare für niedergelassen Allgemeinmediziner und Fachärzte an die Inflationsrate. Da dies in einer zweiten Verhandlungsrunde am Montag seitens der ÖGK verweigert worden sei, kündigt die ÄK Kampfmaßnahmen an. „Das ist für uns nicht nachvollziehbar und zeugt von geringer Wertschätzung gegenüber unserer Berufsgruppe, die die medizinische Versorgung in Kärnten am Laufen hält“, sagte Kärntens Ärztekammerpräsident Markus Opriessnig am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz.

In einem ersten Schritt soll es zu Versammlungen der Bezirksärzte kommen. „Wir werden uns an alle vertraglichen Verpflichtungen halten, aber es wird Dienst nach Vorschrift geben. Freiwillige Leistungen wie Bereitschaftsdienste an den Wochenenden werden angesichts geringer Wertschätzung wohl nur mehr schwer zu besetzen sein“, sagt Opriessnig. Sollte es zu keiner Annäherung kommen, steht auch die Kündigung des Kassenvertrages im Raum. Für Kärntner Patienten würde das bedeuten, dass sie Behandlungen in den Praxen bezahlen und nachträglich mit ihrer Versicherung abrechnen müssten. „Zum jetzigen Zeitpunkt steht die umfassende medizinische Versorgung in Kärnten tatsächlich auf dem Spiel“, so Opriessnig.

„Uns war klar, dass eine Abgeltung von 3,5 Prozent zu niedrig angesetzt war, weshalb eine nachträgliche Adaptierung des Abschlusses für 2024 in einer Vertragsklausel vereinbart wurde. Davon will man jetzt in der ÖGK nichts mehr wissen und verweigert jegliche Verhandlung“, sagt Wilhelm Kerber, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte und 2. Vizepräsident der Ärztekammer Kärnten. Kerber führt ins Treffen: „Seit Monaten erklären die Bundesregierung und auch Funktionäre der ÖGK, dass sie die Kassenmedizin attraktiver machen wollen. In Kärnten macht die ÖGK genau das Gegenteil. Ihre Weigerung, die Inflationsrate zu ersetzen, bedeutet de facto eine Kürzung der einzelnen Tarife.“

Real würde es einer Honorarkürzung um 5,65 Prozent und einem Verlust von sieben Millionen Euro gleichkommen. „3,5 Prozent sind viel zu wenig, um Ordinationen noch wirtschaftlich führen zu können. Die durchschnittlichen Kosten einer Arztpraxis lagen vor der Teuerung bereits bei 50 bis 60 Prozent. Mit steigenden Auflagen, allgemeiner Teuerung, massiven Preissteigerungen bei medizinischen Produkten, Mieten und Energiekosten kommt das jetzt einem realen Lohnverlust für Kärntner Ärzte gleich, den wir so nicht mehr hinnehmen können“, sagt Kammeramtsdirektor-Stellvertreter, Klaus Mitterdorfer.