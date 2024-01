Ein Test der Kleinen Zeitung zeigte im Vorjahr: Wer einen Untersuchungstermin beim Facharzt braucht, muss mitunter Geduld beweisen. Bei 55 Kassenpraxen in der Steiermark wurde um einen Kontrolltermin gebeten, in Einzelfällen gabs am Telefon gleich eine Absage. Unter fünf getesteten Spezialisierungen war die Wartezeit auf einen Termin beim Urologen mit durchschnittlich 145 Tagen am längsten. Bei Frauenärzten waren es im Schnitt 99 Tage Wartezeit, 87 Tage bei den Hautärzten, im HNO-Bereich waren es 55 Tage, in der Orthopädie 47. Dabei zeigen sich in den Bezirken starke Unterschiede – so konnte ein Hautarzt bereits am nächsten Tag eine Untersuchung anbieten, bei einem anderen musste man ein Jahr auf einen Termin warten.