Wer einen Untersuchungstermin bei einem Kassenarzt braucht, muss Geduld beweisen, wie ein Test der Kleinen Zeitung bei 55 Facharztpraxen in der Steiermark zeigt. Oft dauerte die Wartezeit für Routineuntersuchungen bis in den Herbst, in Einzelfällen gab es am Telefon überhaupt eine Absage. Bei Notfällen sind Terminvergaben in der Regel möglich.