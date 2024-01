Im Juli letzten Jahres war die 55-jährige Steirerin mit ihrer Tochter (14) bei einer privaten Psychologin, so schildert sie es der Kleinen Zeitung. Im August habe sie dann die Rechnung in Höhe von etwa 500 Euro online bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eingereicht. Bis heute hat sie keine Rückerstattung bekommen. „Für einen Normalverdiener ist es nicht leistbar und Kinderpsychologen mit Kassenvertrag sind am Land kaum zu finden“, zeigt sich die Frau verzweifelt. Sie ist bei Weitem nicht die einzige, der es so geht.