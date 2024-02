Ohne Nahversorger, das kann gar nichts. Vor allem ältere Einwohner oder andere, die nicht so mobil sind, brauchen ein Lebensmittelgeschäft in guter Erreichbarkeit. In Lölling gab es das schon länger nicht mehr, mit einer Vereinsgründung konnte die missliche Lage im Vorjahr allerdings beendet werden. Seit Juni gibt es einen Nah und Frisch-Markt. Der wird vom Verein „Unser G‘schäft“ betrieben und das erfolgreich. Zumindest zeigt das der Geschäftsverlauf seit der Eröffnung. „Nach einem halben Jahr haben wir eine sehr gute Bilanz“, sagt Walter Neugebauer, Obmann des Vereines „Unser G‘schäft“. Einen sechsköpfigen Vorstand hat der Verein, im Geschäft steht in führender Rolle Fritz Pirolt, eigentlich Pensionist, aber ehemals örtlicher Kaufmann. „Der Fritzi ist das Mastermind, und der, der vor Ort alles schaukelt“, sagt Neugebauer. Unterstützt wird Pirolt von einem dreiköpfigen Damenteam, und das erfolgreich: „Das Kaufhaus wird gut angenommen“, freut sich Neugebauer.