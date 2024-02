Maria Lichtmess am 2. Februar ist für die katholische Kirche ein wichtiger Feiertag. Da wird die „Darstellung des Herrn“ zelebriert, die letzten Weihnachtsbäume werden entsorgt und die Weihnachtskrippen sorgfältig verpackt. Für einen „treuen Diener des Herrn“ ist der zweite Februar aber auch noch ein ganz besonderer Tag: Johann Auer, Geistlicher Rat und Vikar in Hüttenberg, Lölling, St. Johann am Pressen, Maria Waitschach und St. Martin am Silberberg, feiert heute nämlich seinen 90. Geburtstag. „Mein Beruf, meine Berufung und meine Teilnahme am öffentlichen und gesellschaftlichen Geschehen tragen mich durch das Leben“, sagt der Jubilar. 65 Jahre steht Johann Auer im Dienste Gottes, vor fünf Jahren feierte er sein diamantenes Priesterjubiläum. Und er übt seinen Beruf auch noch in diesem hohen Alter aus. „Es ist das Echo der Menschen“, sagt Johann Auer auf die Frage, welche Energie ihn nach dieser langen Zeit als Priester und Seelsorger noch immer antreibt. Unter Echo versteht Auer die Resonanz der Menschen in diesem Teil der Norischen Region, die ihm Heimat geworden ist: „Es kommt halt was zurück, das gab mir Kraft. Das Positive dieses Berufes hat mich geprägt.“