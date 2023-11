Der Nutzung von Künstlicher Intelligenz wird immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Auch für die Hausaufgaben verwenden einige Jugendliche bereits Tools wie „ChatGPT“ und Co. Aber wie funktioniert Künstliche Intelligenz und wie funktioniert überhaupt ein Computer? Was bringt es uns und was sind die Gefahren? All diese Dinge beantwortet Julia Gröblacher in ihrem Sachbuch „KI für Kids. Was du über Künstliche Intelligenz wissen musst“.

Vor Kurzem wurde die 32-Jährige für ihre Arbeit als beste „Newcomerin“ bei den Creos ausgezeichnet. Dass sie nur ein Jahr nach ihrer Firmengründung in St. Veit diesen begehrten Kärntner Werbepreis erhält, war überraschend: „Ich wusste nicht, ob ich überhaupt eine Chance habe, aber ich habe es trotzdem versucht“, berichtet Gröblacher.

Aus dem Versuch wurde ein voller Erfolg für die Kinderbuchautorin vom Ulrichsberg. Mit dem Sieg bei den Creos sei eine „große Tür aufgegangen“. Kinderbuchanfragen, Firmenkooperationen und Workshops in Schulen stehen an der Tagesordnung, wie Gröblacher verrät: „Außerdem wird nächstes Jahr in St. Veit ein KI-Kongress stattfinden, bei welchem ich ein Kinderprogramm erstellen werde.“

In ihrem Buch erklärt Gröblacher, was Künstliche Intelligenz ist © die Kinderbuchautorin

Viel zu tun also für die zweifache Mutter, die zudem als Sozialpädagogin arbeitet und Psychologie studiert. Ihr zweites Buch „KI für Kids“ hat Gröblacher dennoch innerhalb von drei Monaten geschrieben. Sie wurde dabei von ihrer Fangemeinde auf Instagram „beflügelt“: „Ich bin um fünf Uhr aufgestanden und habe geschrieben. Das habe ich mit meinen Followern geteilt und sie haben mich motiviert, weiterzumachen.“

Auch die KI hat beim Buch mitgeholfen. So wurden alle Bilder von einem Programm mittels Künstlicher Intelligenz erstellt, beim Text wurden Künstliche und menschliche Intelligenz vereint. Ist das Schummeln? „Man muss schon selbst eine Künstliche Intelligenz haben“, verneint die Autorin. Mit ihrem Werk möchte sie einen Beitrag zur Bildung leisten: „Ich war früher Volksschullehrerin und weiß, dass es meist sehr lange dauert, bis solche Themen in der Schule Einklang finden. Dabei ist Wissen die beste Prävention in Bezug auf Gefahren, die die KI ebenfalls mit sich bringt.“

Julia Gröblacher wurde als „Newcomerin 2023“ ausgezeichnet © createcarinthia

Top 30 auf Amazon

Die gebürtige Salzburgerin war schon immer ein Bücherwurm und möchte auch die Lesekompetenz fördern. Dass viele Kinder ihr Buch lesen, zeigt ein Blick auf das Ranking: Seit der Publikation am 30. Juni befindet sich „KI für Kids“ unter den Top 30 der deutschsprachigen Kinderbücher auf Amazon. Aus diesem Grund arbeitet Gröblacher derzeit an einer englischen Version des Buches.