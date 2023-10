Beste Stimmung unter den mehr als 400 Gästen, etliche von ihnen mit Trophäen in Bronze, Silber oder Gold beflügelt: Der Kärntner Landeswerbepreis Creos am Freitag im Congress Center Villach wurde bis in die späten Nachtstunden zelebriert, 47 Preisträger in 15 Kategorien geehrt.

Die Abräumer schlechthin auf der von „Newcleus“ (Vinzenz Stimpfl-Abele, Gabriele Stimpfl-Abele) imposant gestalteten Bühne des CCV mit gelbem Teppich - keine Hommage an die Stadt Villach, wie Werber-Obmann Volkmar Fussi einräumte, sondern Leitfarbe des Kreativpools „Create Carinthia“ - waren „Die Agentur Lux“ sowie „stoff Werbeagentur“. Beste „Newcomerin“ ist Kinderbuchautorin Julia Gröblacher aus St. Veit. Erstmals vergeben: ein Sonderpreis für die beste Arbeit mithilfe Künstlicher Intelligenz, errungen von Würcher Media in Klagenfurt. Durch den gelungenen Abend, der in einem Galadinner mit Aftershow-Party mündete, führte ORF-Sportmoderatorin Kristina Inhof.

Holywood in Villach

Unter den Gästen Filmer Klaus Graf, der den Creos als „Hollywood in Villach“ würdigte, die Wirtschaftskämmerer WKO-Vizepräsidentin Carmen Goby , Direktor Meinrad Höfferer, Raimund Haberl, Stefan Sternad, KWF-Kuratoriumsvorsitzender Martin Zandonella, VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger, Kleine Zeitung-Geschäftsleiter Oliver Bergauer, Messe-Aufsichtsratschef Harald Kogler, Villachs Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler, Kelag-Prokurist Werner Pietsch, Landesrat Sebastian Schuschnig, sowie Petra Bergauer (FH Kärnten).