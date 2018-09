In der Osttiroler Bezirksstadt Lienz haben sich Sonntagabend rund 1.000 Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für eine von der Abschiebung bedrohte fünfköpfige Familie aus der russischen Teilrepublik Dagestan versammelt.

© Brunner Images | Philipp Brunner

In der Osttiroler Bezirksstadt Lienz haben sich Sonntagabend laut Medienberichten rund 1.000 Menschen zu einem Lichtermeer bzw. einer Solidaritätskundgebung für eine von der Abschiebung bedrohte fünfköpfige Familie aus der russischen Teilrepublik Dagestan versammelt. Der Vater wurde vor rund einer Woche in Schubhaft genommen. Zuvor war der Antrag auf Asyl in allen Instanzen abgewiesen worden.