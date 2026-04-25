Kürzlich organisierten das AMS Lienz und das FrauenBerufsZentrum (FBZ) Osttirol einen Technik-Workshop. Dieser Einladung waren zehn Mädchen aus drei Schulen gefolgt. Der Tag startete mit einem Einstieg im FBZ, bei dem sich die Mädchen mit Geschlechterrollen und der Berufswahl auseinandersetzten.

Anschließend ging es an die praktische Umsetzung. Beim Workshop „Spielraum FabLab Innsbruck“ entwickelten die jungen Teilnehmerinnen eigene Designs für T-Shirts und Taschen. Mit der Software Inkscape setzten sie diese mit Vinylcutter und Thermopresse selbst um. So wurde unter der Anleitung von Teamleiter Stefan Strappler aus einer Idee Schritt für Schritt ein fertiges Produkt. Mit dem FabLab2GO konnten die Mädchen erste Erfahrungen mit 3D-Druck sammeln. Das Fazit am Ende des Tages? „Technik ist eher nichts für Mädchen? – Stimmt gar nicht!“