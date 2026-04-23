Nicht mal ein Jahr nach dem verheerenden Großbrand auf einer Recyclinganlage der Firma Rossbacher in Nußdorf-Debant zogen am späten Donnerstagnachmittag, 23. April, wieder dicke Rauchwolken über den Lienzer Talboden auf. Genauer gesagt in der Nähe des „Kärntner Tors“, dem Übergang zwischen Osttirol nach Oberkärnten. Im Bereich einer ehemaligen Biogasanlage in Nikolsdorf entzündete sich nach ersten Informationen gegen 17.30 Uhr dort gelagerter Plastikmüll sowie Kartonagen.

Sechs Feuerwehren mit rund 20 Fahrzeugen und bis zu 130 Feuerwehrleuten mussten ausrücken. Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl war man rasch Herr der Lage und konnte vor allem ein Übergreifen auf eine benachbarte Hackschnitzelanlage verhindern. Gegen 19 Uhr war die Rauchwolke kaum noch zu sehen. Auch die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) gab im Telefonat mit der Kleinen Zeitung Entwarnung: „Die Stadtfeuerwehr war mit im Einsatz und hat mir signalisiert, dass alles unter Kontrolle sei.“ Einsatzleiter Lukas Pichler von der Feuerwehr Nikolsdorf erklärte gegenüber dem ORF Tirol, „dass die Flammen selbst nicht aus dem Silo geschlagen haben.“

Die Ursache des Brands ist noch nicht bekannt und nun Gegenstand behördlicher Ermittlungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand allem Anschein nach nicht.