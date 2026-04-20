Nachdem die Feuerwehrjugend Lienz am eigentlichen „Tu es Tag“ des Abfallwirtschaftsverbandes Osttirol in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Lienz verhindert war, rückten die jungen Helferinnen und Helfer am vergangenen Samstag aus. Zusammen mit Mitarbeitern der Umweltabteilung der Stadt sowie ihren Betreuern Robert Mayer, Michael Bachlechner, Noah Pichler und Lukas Lechner, galt es, das Naherholungsgebiet rund um die Pfister und den Schlossberg von Müll und Unrat zu säubern.

Es gibt scheinbar kaum etwas, was die Menschen nicht achtlos in der Natur „entsorgen“ © Stadt Lienz / Stefan-Möst

Dabei mussten sie feststellen, wie achtlos manche Menschen mit der Natur und dem beliebten Areal am Fuße des Hochsteins umgehen. 1,5 Kubikmeter Restmüll sammelten die fleißigen Jugendlichen ein. Darunter zahllose Zigarettenpackungen, Zigarettenstummel, zerbrochene Tontöpfe, Verpackungsmaterialien, Lebensmittelreste und Abfälle aus Plastik. Selbst Kochtöpfe aus Metall, Schüsseln, Eisenstangen, Garten- und Terrassenmöbel sowie Blumentöpfe, Bettmatratzen, Schaumstoffmatten und eine Autobatterie gehörten zum traurigen Sammelsurium der zwölf freiwilligen Helfer.

Der Müll wurde von den Florianis ordnungsgemäß zum Recyclinghof der Stadt Lienz gebracht © Stadt Lienz / Stefan-Möst

Hinzu kamen Blech- und Spraydosen, Kartonagen, Baustellenabfälle, Dachpappe, Isoliermaterialien für Gebäude, Blechplatten, Kunststoffrohre, Taschen, Werbetafeln sowie vermehrt biogene Gartenabfälle wie Grünschnitt, Blumen- und Laubabfälle. Weitere Fundsachen waren Kleidungsstücke wie Jacken, Schuhe und Socken. All das wurde ordnungsgemäß im Recyclinghof der Stadt Lienz entsorgt. 1,5 Kubikmeter Müll kamen dabei zusammen.

Die jungen Helferinnen und Helfer mit ihren Betreuern © Stadt Lienz / Stefan-Möst

Dringender Appell zu Beginn der Grillsaison

In Anbetracht der beginnenden Grillsaison bei den beliebten Rastplätzen an Isel und Drau appelliert das Umweltamt der Stadtgemeinde Lienz nun an alle Personen, sämtliche mitgebrachten Lebensmittel, die nicht konsumiert werden, sowie das Verpackungsmaterial wieder mit nach Hause zu nehmen: „Dies gilt auch für alle anderen Partyüberreste. Als Zeichen des Respekts gegenüber der Natur, aber auch gegenüber jenen Mitmenschen, welche die Grillplätze ebenfalls besuchen möchten.“

Zudem weist man darauf hin, dass achtlos weggeworfene Abfälle oft schlimme Auswirkungen für das Ökosystem haben: „Sie werden von Wild-, Nutz- und Haustieren oft gefressen oder eingetreten, was für die Tiere sehr schmerzvolle Konsequenzen nach sich zieht.“