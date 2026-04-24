Das Thema rund um den verunreinigten Kompost, der Ende März auf Feldern aufgebracht worden ist, ist noch nicht abgehakt. Wie berichtet, wurden an die 120 Fuhren Kompost, der mit Plastikmüll durchsetzt war, in Felder in Huben/Kienburg und in St. Johann in Walde in den Boden eingearbeitet. Geliefert wurde er von der Firma Gumpitsch und der Firma Hackgut Winkler. Die Meldung über die Verunreinigungen kam von Bürgern. „Da ist viel Müll auf dem Feld, auch Plastikverpackungen sind dabei“, hieß es. Zuletzt waren diese Felder Maisäcker, was noch an den Stoppeln zu erkennen ist. Das Material stammte von der Kompostanlage in Matrei, die in der Zuständigkeit des Abwasserverbandes Hohe Tauern Süd liegt. Dessen Obmann ist Raimund Steiner, der Bürgermeister von Matrei. Die Felder, für die der Kompost angeliefert worden ist, hat der Sohn von Steiner in Pacht.

Anfang der Vorwoche ging bei Philipp Pedevilla, Leiter der Abteilung Umweltschutz der Bezirkshauptmannschaft Lienz, wegen der Aufbringung des verunreinigten Komposts eine Anzeige ein – anonym. „Um nicht möglichen Einschüchterungen, Boykotten oder anderen persönlichen Druckmitteln ausgeliefert zu sein“, begründen die Beschwerdeführer. Ihren Schritt erklären sie damit: „Wir müssen uns wieder einmal aus Sorge um die Qualität und den Ruf unseres Futtermittelanbaues, der Lebensmittelerzeugung und einer anständigen Milchproduktion in der Osttiroler Bauernschaft aus berechtigten Gründen als Whistleblower an Sie als zuständige Behörde wenden.“ Die Personen, die angezeigt haben, sprechen in der Causa klar von einem „Umweltfrevel“, der mit der Aufbringung des verunreinigten Komposts begangen worden sei.

Welche Punkte umfasst die Anzeige?

Sie beschreiben: „Der starke Tauernwind hätte Plastikbecher, Plastiksackerln, buntes Verpackungsmaterial, Speisereste, Orangenschalen, Bananenschalen und vieles mehr teilweise bis in die Isel verblasen. Auf den betroffenen Äckern wären dieser Tage auch auffallend viele Vögel, Kleintiere und Nagetiere ungewöhnlich gehäuft beobachtet worden.“ In der Anzeige, die der Kleine Zeitung vorliegt, heißt es weiter: „Auch hätten sich zwei junge Männer in den Folgetagen - also nach dem Aufbringen des verunreinigten Komposts (Anmerkung der Redaktion) – angeblich sehr bemüht, zumindest die obersten Ackerschichten von noch nicht eingearbeiteten Müllresten und sichtbaren Plastikverpackungen zu säubern. Sodann wäre alles zusammen einfach umgeackert, eingebaut und zum Verschwinden gebracht worden.“

Es wird in der Anzeige auch darauf aufmerksam gemacht, dass die besagten Grundstücke unmittelbar an das Natura 2000-Schutzgebiet Isel angrenzen. Angesprochen wird auch der Grundwasserspiegel. Und es wird darauf hingewiesen, dass auf diesen Äckern bisher Mais zur Tierfütterung angebaut worden sei – „wahrscheinlich in Form von Maissilage als energiereiches Grundfutter zur Pferde- und Rinderfütterung aber auch in der Milchproduktion“.

Es wird auf ein laufendes Verfahren verwiesen

Offen ist in der Causa, wer die Räumung des Kompostplatzes in Matrei beauftragt hat, und wer veranlasst hat, dass der verunreinigte Kompost genau auf die besagten Felder aufgebracht worden ist. Die Anzeiger zitieren Verletzungen von Verordnungen und Richtlinien: „Das Aufbringen von nicht fertigem und möglicherweise nachträglich, unmittelbar vor dem Abtransport mit Abfällen aus Gastro-Containern und Anlieferungen von frischem Biomüll bis zum letzten Tag vermischtem ,Kompost', welcher dann wohl eindeutig Abfall im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes war, auf landwirtschaftlichen Äckern und Feldern, verletzt in jedem Fall das Tiroler Naturschutzgesetz, das Abfallwirtschaftsgesetz und die Kompostverordnung!“

Bürgermeister Raimund Steiner hatte gegenüber der Kleinen Zeitung festgestellt, dass der Kompost seine Güteklasse hatte, sodass er aufgebracht werden durfte. Die Anzeige ging auch an die Tirol Milch, die AGES und die AMA. Die Bezirkshauptmannschaft Lienz bestätigt den Eingang der Anzeige. Aus der Behörde wird informiert: „Aktuell finden entsprechende Erhebungen statt. Wir bitten um Verständnis, das aufgrund des laufenden Verfahrens zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.“ Die Anfrage der Kleinen Zeitung, ob auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden sei, wurde nicht beantwortet. Aus Matrei hört man derweil, dass Polizisten in der Sache intensive Ermittlungen durchführten.