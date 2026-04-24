Seit 25 Jahren bietet der Girls’ Day Tirol Mädchen die Gelegenheit, Erfahrungen in technischen, handwerklichen und naturwissenschaftlichen Bereichen zu sammeln. Die Teilnehmerinnen können in Unternehmen, Schulen und Organisationen hineinschnuppern und Fragen stellen. Am Aktionstag am Donnerstag beteiligen sich rund 720 Schülerinnen aus 41 Schulen. Insgesamt stellen 71 Unternehmen und Bildungseinrichtungen rund 850 Plätze zur Verfügung. Seit seiner Premiere im Jahr 2002 erreichte der Girls’ Day Tirol fast 13.000 Mädchen, über 120 Schulen sowie ebenso viele Unternehmen und Bildungseinrichtungen beteiligten sich tirolweit – viele davon langjährig.

„Der Girls’ Day Tirol leistet seit 25 Jahren einen wichtigen Beitrag, um Chancengleichheit zu fördern und Mädchen neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. Er soll sie ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen – auch jenseits traditioneller Rollenbilder“, betont Frauenlandesrätin Eva Pawlata. Dem stimmt Arbeitslandesrätin Astrid Mair zu: „Der Girls’ Day zeigt Mädchen die Vielfalt an Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten auf und unterstützt sie dabei, ihre Entscheidungen an ihren Talenten und Interessen auszurichten. Das ist auch im Hinblick auf den Fachkräftebedarf von großer Bedeutung.“ Die Schülerinnen erhielten Einblicke in diverse Berufe. Unter anderem versuchten sie sich als Messtechnikerin, Kamerafrau, Filmschnittmeisterin, Moderatorin, Tontechnikerin, Ziviltechnikerinnen, Bauingenieurinnen, Baustatikerinnen oder Baumeisterinnen.

Frauenlandesrätin Eva Pawlata und Arbeitslandesrätin Astrid Mair besuchten die Schülerinnen im Landesstudio Tirol des ORF © Land Tirol/Dorfmann

Teilnehmerinnen aus Osttirol

Zusätzlich zu den Schülerinnen nahmen am diesjährigen Girls’ Day Tirol auch fünf junge Frauen des Aufbauwerks Nikolsdorf, einem sozialen Dienstleistungsunternehmen für junge Menschen mit Förderbedarf, im Bezirk Lienz teil. Neben dem Aktionstag umfasst das Projekt Girls’ Day auch ein ganzjähriges Rahmenprogramm. So fanden im Vorfeld 55 Vorbereitungsworkshops an Schulen statt und am Aktionstag zusätzlich Roboterworkshops in ausgewählten Schulen.

Der Girls‘ Day Tirol wird von der amg-tirol und der Bildungsdirektion Tirol veranstaltet und vom Land Tirol im heurigen Jahr mit rund 100.000 Euro gefördert.