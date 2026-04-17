Während in Villach über lange Wartezeiten für einen Termin für einen neuen Pass oder Personalausweis sowie die ID-Austria-Registrierung berichtet wird – aktuell sind diese erst Mitte August wieder verfügbar – gestaltet sich die Situation in Osttirol, trotz vereinzelter Stoßzeiten, weitaus entspannter.

Ein Blick auf die Homepage des Landes Tirol zeigt: Bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz sind zahlreiche Termine für eine ID-Austria-Registrierung verfügbar. Es kann zwischen verschiedenen Uhrzeiten gewählt werden. Nach der Eingabe der Kontaktdaten sind nur noch wenige Mausklicks notwendig, um den Termin zu fixieren. Dieser kann online auch über die Land Tirol App vereinbart werden.

Behördengänge bis um 18 Uhr möglich

Wie vonseiten der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung bestätigt wird, gibt es „in der Regel keine langen Wartezeiten“ an der BH Lienz. In der Sommerferienzeit steige jedoch die Anzahl an Anträgen für Reisepässe oder Personalausweise. Durch gezielte Maßnahmen könne dies abgefedert werden: „Die Bezirkshauptmannschaft Lienz und das Amt der Tiroler Landesregierung verstehen sich als Serviceeinrichtung für Bürger. Im Sinne des Tirol Konvents werden laufend weitere Maßnahmen gesetzt, um Behördengänge zu erleichtern. Termine für das Bürgerservice können schnell und unkompliziert online gebucht werden. Zudem haben die Bürgerservices der Tiroler Bezirkshauptmannschaften jeden ersten Montag im Monat ihre Türen länger geöffnet. An diesen ‚erweiterten Amtstagen‘ können bis 18 Uhr Behördengänge durchgeführt werden.“

Beliebte Anlaufstelle: Die Gemeinden

Neben der BH Lienz und dem Lienzer Standort des Österreichischen Finanzamtes, bieten auch die Gemeinden Termine für die ID-Austria-Registierung an. Dafür ist ein Wohnsitz in der Gemeinde erforderlich. Zu den Anbietern zählen die Gemeinden Abfaltersbach, Ainet, Amlach, Anras, Assling, Außervillgraten, Gaimberg, Heinfels, Hopfgarten in Defereggen, Innervillgraten, Iselsberg-Stronach, Kals am Großglockner, Kartitsch, Lavant, Leisach, Matrei, Nußdorf-Debant, Oberlienz, Obertilliach, Prägraten am Großvenediger, Schlaiten, Sillian, St. Jakob in Defereggen, St. Johann im Walde, St. Veit in Defereggen, Strassen, Thurn, Tristach, Untertilliach und Virgen.

Ein Angebot, das auch zur Beantragung von Personalausweisen oder Reisepässen gerne angenommen wird. „Stoßzeiten betreffend die Registrierung für die ID-Austria machten sich hauptsächlich zum Jahreswechsel bemerkbar, da viele Bürger den Zugang für das Onlineportal des Finanzamts nutzen, um ihre Arbeitnehmerveranlagungen zu beantragen. Reisepässe und Personalausweise werden hauptsächlich bis Sommeranfang beantragt. Bei uns im Bürgerservice vergeben wir keine Termine. Die Gemeindebürger können zu den Parteienverkehrszeiten jederzeit zu uns kommen“, wird seitens des Meldeamtes der Gemeinde Matrei mitgeteilt.

Hohe Nachfrage und großes Interesse der Jugend

Eine besonders hohe Nachfrage verzeichnet zurzeit die Gemeinde Hopfgarten in Defereggen, die als Passbehörde und Registrierungsstelle für die ID-Austria fungiert. „Diese ist für zahlreiche digitale Amtswege mittlerweile unverzichtbar. Vor allem jüngere Gemeindebürger zeigen großes Interesse, da sie im Umgang mit digitalen Anwendungen meist bereits versiert sind. Vor der Urlaubssaison im Sommer verzeichnen wir zudem jährlich einen Anstieg bei den Anträgen für Reisedokumente. Zu längeren Wartezeiten kommt es jedoch nicht. Auch bei der weiterführenden Ausstellung von Reisedokumenten durch die BH Lienz konnten keine Verzögerungen festgestellt werden“, wird seitens der Gemeinde erklärt.

Keine Stoßzeiten sind unterdessen in der Gemeinde Obertilliach zu beobachten: „Kunden können ohne Termin zu uns kommen, die ID-Austria-Registrierung wird dann sofort erledigt. Es entstehen keine Wartezeiten, auch nicht bei der Erstellung eines Reisepasses oder Personalausweises.“ Ähnlich gestaltet sich die Situation in Assling: „Man braucht keinen Termin und es gibt keine Warte- oder Stoßzeiten. In den letzten Wochen wurde die ID-Austria-Registrierung, wahrscheinlich wegen der Arbeitnehmerveranlagung, öfter durchgeführt. Reisepässe und Personalausweise werden vermehrt vor den Sommermonaten beantragt. Urlaubsbedingt kann es vorkommen, dass tageweise keine Beantragung möglich ist.“