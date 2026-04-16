Stolze 18 Wochen Wartezeit sind es derzeit in der Stadt Villach, die man auf einen Termin zur Registrierung der ID-Austria warten muss. Da geht es in Oberkärnten vergleichsweise schnell, bis man zu diesem digitalen Identitätsnachweis, mit dem man künftig Amtswege schneller und einfacher digital erledigen kann, kommt: Auf der Bezirkshauptmannschaft (BH) Spittal gibt es in rund sechs Wochen einen Termin, auf der BH Hermagor in rund vier Wochen. Das gleiche gilt für Reisepässe, da diese meist von den gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet werden. Termine für beides kann man online über die Homepages der BH buchen.

Es kann aber sein, dass zwischenzeitlich Termine frei werden, sagt der Spittaler Bezirkshauptmann Markus Lerch. „Grundsätzlich merken wir immer so ab Februar, spätestens Ostern, dass die Nachfrage nach Pässen steigt. Wir empfehlen diese in Hinblick auf den Sommerurlaub früh genug zu checken.“ So könne man sich längere Wartezeiten ersparen. In Hermagor könne in dringenden Fällen trotzdem jeder kommen, sagt Bezirkshauptmann Heinz Pansi: „Wenn man bereit ist zu warten, versuchen wir eine Lücke zu finden. Das Bürgerservice ist uns seit jeher sehr wichtig. Die derzeitige Problematik in Villach merken wir schon, weil viele auch auf uns ausweichen.“

Im Jahr 2025 wurden in der BH Spittal übrigens knapp 6000 Reisedokumente ausgestellt und 6771 ID-Austria Termine von 2,5 Mitarbeiterinnen abgewickelt. In ausgesprochenen Passjahren seien es laut Lerch über 9000 Anträge jährlich: „Wir merken, dass durch die ID-Austria mehr Aufgaben an uns herangetragen werden und versuchen natürlich Spitzenzeiten zu kompensieren.“ Der zusätzliche Einsatz von Mitarbeitern aus anderen Bereichen sei aber nur bedingt möglich.

ID-Austria in den Gemeindeämtern

Erleichterung bringt, dass die ID-Austria auch auf den meisten Gemeindeämtern beantragt werden kann – und das oft sehr schnell. „Wir sind am nächsten an den Menschen dran, von daher ist es sinnvoll, dass wir diesen Service anbieten und sich der Andrang verteilt“, sagt etwa Markus Zaiser, Amtsleiter in Flattach, wo die ID-Austria ohne Termin registriert werden kann. So funktioniert das Ganze auch in Berg im Drautal, wo die Registrierung für die ID-Austria auch für Nicht-Österreicher möglich ist: „Wir haben viele deutsche oder niederländische Bürger, die im Drautal wohnen, und die wir auch abdecken wollen. Es ist grundsätzlich der gleiche Arbeitsaufwand und in fünf bis zehn Minuten erledigt. Die Leute kommen schon meistens gut informiert“, erzählt Verena Grechenig vom Bürgerservice und Meldeamt.

Einen verpflichtenden Termin braucht man auch in Gmünd nicht. „Es ist aber schon empfehlenswert“, sagt Amtsleiter Christian Rudiferia. Geholfen werde bis die App funktioniert, manchmal gebe es auch technische Probleme mit gewissen Handymarken. Sehr gut angenommen wird der Service auch in der Stadt Hermagor. Stadtamtsleiter Bernhard Resch empfiehlt eine telefonische Terminvereinbarung: „Meist können wir das innerhalb von ein paar Tagen erledigen.“ In der Stadtgemeinde Spittal dauert es hingegen länger. Die nächsten freien Termine gibt es erst wieder im August.

„Interkommunale Zusammenarbeit“

Im Bezirk Spittal gibt es nur fünf Gemeinden, die die Registrierung der ID-Austria nicht anbieten. Eine davon ist Radenthein. „Die Nachfrage war nicht so gegeben. Wir sind auch im Umfeld gut abgedeckt. In Zeiten wo interkommunale Zusammenarbeit großgeschrieben wird, dürfen wir die Leute da nach Bad Kleinkirchheim verweisen“, begründet Bürgermeister Michael Maier.