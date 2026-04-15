Im Kolpingsaal in Lienz fand Montagabend die 29. Ordentliche Generalversammlung des Osttiroler Kinderbetreuungszentrums (OKZ) statt. Der gemeinnützige Sozialverein betreut Kinder zwischen ein und 14 Jahren und hat es sich zum Ziel gesetzt, „qualitätsbewusste und hochwertige Kinderbetreuung“ sicherzustellen. Als Bindeglied zwischen Kinderkrippe, Kindergarten, Schule und Familie wird Montag bis Freitag eine ganzjährige Betreuung ermöglicht. Vertreten ist das Angebot in ganz Osttirol: Das Haus Kolpnig und die Kindervilla Lienz sowie die Zweigstellen Debant, Matrei, Kals, Sillian und St. Veit können bei Bedarf kontaktiert werden. Wie sich die Nachfrage im Vorjahr entwickelte, wurde im Rahmen der Generalversammlung besprochen. Neben Berichten und einer Vorschau stand die Neuwahl des Vorstandes am Programm.

Sommerkindergarten, Kinderkrippe und Umzug

Obfrau Birgit Volgger und Geschäftsführerin Sabine Bodner begrüßten die Anwesenden, bevor ein Tätigkeitsbericht rund um die bedarfsorientierte Ferienbetreuung in Lienz folgte. 92 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren nutzen das Angebot. Auch der Sommerkindergarten Nußdorf-Debant erfreute sich im Vorjahr großer Beliebtheit. 32 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren verbrachten ihre Zeit gemeinsam im Kindergarten Debant. Auch über den Umzug der Kinderkrippe Sillian in die Räumlichkeiten der Lebenshilfe wurde gesprochen.

Die Leistungen in konkreten Zahlen: 588 Kinder waren im Jahr 2025 in allen Einrichtungen des OKZ-Zentrums anwesend. Dabei handelt es sich um 299 ein– bis dreijährige Kinder, 115 Kindergartenkinder und 174 Schüler. Durchschnittlich sind pro Tag 135 Kinder in den Einrichtungen anwesend. Dies entspricht 143.377 konsumierten Betreuungsstunden im Jahr 2025. Zudem wurden 3618 Kindertransport-Fahrten in und um Lienz erledigt, 23.895 Mittagessen verteilt und 3769 Jausen zubereitet. 63 Mitarbeiter und 22 Ferialkräfte sorgen für den reibungslosen Ablauf. Trotz der hohen Nachfrage wurde der Hort Tessenberg wegen zu wenig Anmeldungen stillgelegt. Die Kinderkrippengruppen der Kindervilla wurden auf zwei Stück reduziert.

Welche Projekte stehen an?

Im Laufe des Abends stand schließlich die Neuwahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer an. Birgit Volgger agiert als Obfrau, Klaus Saiger als ihr Stellvertreter. Herbert Weichselbraun ist Schriftführer und wird von seiner Stellvertreterin Ulrike Ortner unterstützt. Kassier Werner Hofer und sein Stellvertreter Marco Linder arbeiten mit den Rechnungsprüfern Alfons Ganeider und Wilhelm Winkler zusammen.

Im Rahmen der Präsentation des Finanzierungskonzeptes für 2026 wurde festgestellt, dass „aus derzeitiger Sicht kein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann“. Trotzdem können weitere Projekte realisiert werden: Eine bedarfsorientierte Ferienbetreuung in der Stadtgemeinde Lienz, ein Sommerkindergarten in Nußdorf-Debant und eine betriebs- und gemeindeübergreifende Kinderbetreuung im Oberland. Der Umzug der zweiten Kindergartengruppe Sillian in die Lebenshilfe und die Errichtung eines betriebs- und gemeindeübergreifenden Horts in der Mittelschule Sillian stehen ebenfalls zur Debatte.