Auch heuer wird in Osttirol wieder Ende April Kaffee für den guten Zweck ausgeschenkt. Im Rahmen des Projekts „Coffee to help“, das von der „youngCaritas“ Kärnten und der Caritas Tirol in Osttirol organisiert und in Kooperation mit der Warenhandelskette Spar durchgeführt wird, schenken Jugendliche an diesem Tag Kaffee gegen freiwillige Spenden aus. Diese kommen wiederum Menschen in Not in der Region zugute.

Über 70 Jugendliche beteiligen sich

„Der Bedarf an Unterstützung ist auch in Osttirol hoch“, weiß Caritas-Regionalreferentin Barbara Kraler und ergänzt: „Bei diesem Projekt zeigen Jugendliche große Solidarität und engagieren sich, indem sie ihre Zeit für den guten Zweck spenden.“

Mehr als 70 Jugendliche beteiligen sich im Rahmen der Aktion freiwillig in ganz Osttirol. Es sind sowohl Schülerinnen und Schüler aus der Handelsakademie Lienz (HAK), der Fachschule der Dominikanerinnen, der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA), der Polytechnischen Schule Matrei und der Mittelschule Defereggental als auch zahlreiche Firmlinge mit dabei.



Ab 9 Uhr wird am Freitag, dem 24. April, in insgesamt zwölf Spar-Supermärkten in Osttirol Kaffee ausgeschenkt. Im vergangenen Jahr konnten durch diese Aktion insgesamt über 26.600 Euro in Kärnten und Osttirol gesammelt werden.



