Europaweit sind bei KiK 300 Schließungen vorgesehen. Die Zahl der Geschäfte sinkt damit bis Ende 2026 in Europa um etwa 225 auf gut 4000, davon in Deutschland um 135 auf rund 2200. Einige Standorte wurden bereits geschlossen, andere folgen in den nächsten Monaten. In Österreich soll es zum Ende des Jahres etwa zehn Filialen weniger geben.

Eine Begründung aus der Chefetage für das Zusperren von Filialen: Man habe zu stark expandiert. Unter den zehn Märkten, die in Österreich dicht gemacht werden, befindet sich auch jener in Matrei. Dort wird die KiK-Niederlassung am 13. Juni geschlossen.

„Betriebliche Anforderungen“

Krisztina Viola, Landesgeschäftsführerin in Österreich, begründet das damit: „Die Schließung der Filiale in Matrei in Osttirol ist das Ergebnis einer fortlaufenden Analyse unserer Standortstrategie. Im Zuge einer ganzheitlichen Optimierung unseres Filialnetzes gleichen wir regelmäßig regionale Marktgegebenheiten mit unseren betrieblichen Anforderungen ab.“

Da man in Osttirol mit den Standorten in Lienz und Sillian weiterhin eine starke Präsenz in der Region sicherstelle, habe man sich entschlossen, die Ressourcen dort zu bündeln. „Dieser Schritt ermöglicht es uns, Synergien effizienter zu nutzen und unseren Kunden an den verbleibenden Standorten die gewohnte Vielfalt und Servicequalität zu bieten“, heißt es aus dem Unternehmen. Von der Schließung in Matrei sind drei Mitarbeiter betroffen.