Die Kastl-Greissler GmbH ist pleite. Über das Vermögen der Gesellschaft wurde Mitte der Woche ein Konkursverfahren beim Landesgericht Krems an der Donau eröffnet. Bei dem schuldnerischen Unternehmen handelt es sich um eine Franchisegeberin des Kastl-Greissler Franchisesystems, wo in Selbstbedienungsläden (Container) ein Sortiment vertrieben wird, welches zumindest zu 50 Prozent aus Waren, welche aus einem regionalen Umkreis von 40 Kilometern, bestehen. Die Schuldnerin hat nach eigenen Angaben 26 Standorte in Österreich und zehn Franchisenehmer.